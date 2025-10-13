Set chanzuns, ün evenimaint per ses sens ed ün’istorgia d’amur - quai es gnü sport a la uscheditta «release show» dal nouv disc cumpact «Per Tai» da Cinzia. La show chi vain preschantada eir amo in Val Müstair ed a Cuoira es üna creaziun cun musica, cun improvisaziun, cun sot e cun istorgias. La pianista e chantadura Cinzia Regensburger ha sunà sül clavazin vegl dal Chastè da Tarasp e sün seis wurlitzer dals ons 1960, accumpagnada da las vuschs da background da Samira Garcia e Rahel Nahelycul. Per ün effet visual tuot special ha pisserà il pêrin da ballarins professiunals Davide Corrodi e Maja Kucharczyk.
Il ballarin e la ballarina han fat reviver ünl‘istorgia d’amur cun tuot las differentas emoziuns cha quella po svagliar: dal esser inamurà, fin al avair dubis, dal as perder illa relaziun, fin al giavüsch da coppar a l’oter, e lura darcheu la guarischiun e’l chattar a sai stess. «Il public dess s’algordar da l’essenza da l’amur in tuot sias fatschettas», ha declerà Cinzia chi redüa seis nom d’artista sün seis prenom. «L’amur es plü vasta co be tanter duos persunas», declera la musicista.
Cull’energia dal public
I’l center da la show «Per tai» es statta natüralmaing la musica. Las set chanzuns sun inspiradas da lös da forza in Engiadina, lös chi sun gnüts muossats in venderdi saira eir in fuorma da sequenzas da film sün üna taila. Dudir, verer, gustar, palpar, savurar sun ils tschinch sens umans. Tuots ha l’artista integrà in sia rapreschantaziun: cun musica, cun film, cun aua minerala, cun crappina e cullas oduors cha l’ambiaint dal chastè spordscha. Mo che es lura il sesavel sen? «Badair l’energia aint il local», ha spiegà Cinzia. Cha’l chastè haja blera istorgia, e forsa eir ün o tschel spiert, ha’la manià surriond. Eir il public detta energia.
Per muossar co ch’ella lavura cun improvisaziun e co ch’ella cumponescha, han invidà Cinzia e Rahel Nahelycul al public da serrar ils ögls e da tadlar ils suns e clings cha las duos duonnas han sviluppà live in quist ambiaint special. La forza da la vusch e da l’atmosfera s’ha muossada dürant quist mumaint da la show specialmaing bain.
Differentas vuschs üna sur tschella
Il disc cumpact «Per tai» es gnü registrà aint il studio da tun da Manfred Zazzi. Las chanzuns sun i’l stil da pop, registradas cun differents clavazins e chant. «Nus vain miss differentas vuschs da clavazins üna sur tschella e lura dà quai per part ün effet da ‚minimal music‘, e per part da ballada», ha dit Cinzia. Las chanzuns han survgni forsa eir grazcha a quist effet üna profuondità chi persvada. Cinzia chanta in rumantsch ed inglais, Eir ils texts van a fuond e paran per part fich intims. Tuot las chanzuns sun cumposiziuns da Cinzia. A pè nüd, cun chavels averts, bod sainza bellet, ma cun vestits elegants han las chantaduras preschantà las chanzuns ed il messagi da Cinzia: viver i’l uossa, sainza resguardar il passà o il futur. «I va be pel mumaint».
Ulteriuras infuormaziuns:
www.cinzia.info
