Alle drei Jahre findet in Pontresina eine Freilichtkunstausstellung statt. Auch 2026 werden die Kunstwege Vias d’art Pontresina die Via Maistra in eine offene Galerie unter freiem Himmel verwandeln. Die Vorbereitungen für die siebte Triennale ...
Kunstschaffende der Kunstwege Pontresina 2026 machen sich aktuell mit dem Ort vertraut. Von links: Sara Masüger, Andrea Todisco, Ursula Palla, Eveline Cajacob, Guido Baselgia und Jules Spinatsch. Foto: Stefanie Wick Widmer
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben