Die Regierung Graubündens fördert das Forschungsvorhaben «IdiomVoice» der FHGR mit bis zu 114 000 Franken. Ziel des Forschungsprojektes ist die Digitalisierung der rätoromanischen Sprache durch ein KI-basiertes Sprachmodell.
16.10.2025Medienmitteilung 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Die Regierung gewährt der Fachhochschule Graubünden (FHGR) an das Forschungsprojekt «IdiomVoice» einen Kantonsbeitrag von höchstens 114 000 Franken, wie aus einer Regierungsmitteilung hervorgeht. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben