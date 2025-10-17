Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Il clucher sainza ura e sains
Daspö principi october staun salda l’ura scu eir ils sains dal clucher San Luzi a Zuoz. Pel mumaint vain nempe realiso ün proget da renovaziun per amegldrer la statica dal clucher scu eir il cling dals quatter sains. Grazcha ad ün nouv giuf spordscha il clucher in avegnir plazza per ün sain impü.
Daspö principi october es l’ura sül clucher da San Luzi our d’funcziun ed eir sainza mauns da l’ura. Illa prüm’eivna da november dess tuot darcho esser in funcziun (fotografia: Martin Camichel)
