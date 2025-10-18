Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Lavurar sainza distracziun - ün luxus
Il cumponist e musicist Ramon Landolt e l’architecta Caterina Viguera sun ils prüms giasts dad «Artinresidenza Lavin». Il sogiuorn da duos eivnas vain realisà grazcha a raps vanzats da la società La Vouta chi’d es gnüda scholta d’incuort.
L'atelier temporar es cler e spordscha bler spazi. fotografia: Fadrina Hofmann
Ramon Landolt fa musica cun suns dal vadret. fotografia: Fadrina Hofmann
Caterina Viguera experimentescha cul curraint da l'aua. fotografia: Fadrina Hofmann
