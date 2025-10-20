Der Südtiroler Naturfotograf Philipp Egger gewinnt beim «Wildlife Photographer of the Year» in der Rubrik «Animal Portraits» — und ehrt mit seinem Siegerbild auch das Engadin.
20.10.2025Fadrina Hofmann 3 min
Mit gezielter Kamerabewegung und langer Verschlusszeit ist das Siegerbild «Shadow Hunter» entstanden. Foto: Philipp Egger
Für Philipp Egger ist der Sieg in London der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Foto: Philipp Egger
Das Natural History Museum London führt jedes Jahr einen der weltweit angesehensten Wettbewerbe für Naturfotografie durch. Philipp Egger hat geschafft, wovon unzählige Naturfotografen träumen: Er sicherte sich den ersten Platz in der ...
