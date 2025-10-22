Die beim Abschlussanlass der Austauschwoche in Fuldera entstandene Workshop-Arbeit: gestickte Ornamente der Eindrücke aus der Val Müstair, umgesetzt in georgischer Handwerkstradition. Foto: Esther Schena
Von links: artasfoundation-Projektleiterin Tamara Janashia, Woll- und Textilspezialistin Nana Eliboshvili und die Illustratorin Pia Valär im Hintergrund. Fotos: Jon Duschletta
Von links: Esther Schena, Pia Valär und Nana Eliboshvili.
Die georgische Künstlerin Tamuna Chabashvili und ihre Interpretation von Filetstickerei.
Illustratorin Pia Valär an der Arbeit.
artasfoundation-Projektleiterin Mara Züst (links) und die einheimische Druckkünstlerin Esther Schena.
Pia Valär (links) und Esther Schena in Fuldera.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben