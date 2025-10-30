Zwischensaison im Hotel Waldhaus. Während der Nacht hat es geschneit, nun liegt auf den gelben Lärchen vor den grossen Fenstern des Hotelsaals eine feine, weisse Schicht. Märchenhaft sieht die Waldlandschaft aus. Der hohe Saal ist leer, bis auf ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login