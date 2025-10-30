Anna Staschia Janett, Cristina Janett, Barbara Gisler und Madlaina Janett. Foto: Fadrina Hofmann
(von links) Georg Vogel und Kathrin Siegfried analysieren eine Szene mit dem Team. Foto: Fadrina Hofmann
Curdin Janett ist der musikalische Leiter. Foto: Fadrina Hofmann
Jede Szene muss mehrfach aufgenommen werden. Foto: Fadrina Hofmann
Domenic Janett hört bei den Aufnahmen genau zu. Foto: Fadrina Hofmann
Nur ein lesender Gast hat die Schliessung des Hotels verpasst. Foto: Fadrina Hofmann
