Zindel: «Es ist schlicht Theater, pures Theater»
Dieses Wochenende gelangt im Theatersaal vom Hotel Reine Victoria in St. Moritz zwei Mal «Der Abschiedsbrief» zur Aufführung. Protagonisten der tragikomischen Ehekomödie sind die Bündner Schauspieler Andrea Zogg und Tonia Maria Zindel. Mit ihr hat sich die EP/PL im Vorfeld unterhalten.
Die Schauspielerin Tonia Maria Zindel mit Engadiner Wurzeln spielt zusammen mit dem Bündner Schauspieler Andrea Zogg die Ehekomödie «Der Abschiedsbrief» von Audrey Schebat in St. Moritz. Foto: Yanik Bürkli
