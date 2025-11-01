«Eu nu vess pensà cha l’organisaziun dad ün tal festival füss talmaing cumplexa.» – Quai conceda Gianna Duschletta pacs dis avant ils Dis da litteratura chi sun quista fin d’eivna a Cuoira. «Id es da pensar vi da bler, vi da las ...
L’organisaziun ha tut suot bratsch ils «Dis da litteratura» ed ha fat müdada pel principi da november da Domat a Cuoira. Pella prüma jada vain il festival litterar rumantsch organisà illa chapitala grischuna (fotografia: RTR).
