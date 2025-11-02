Ma che es lura capità precis in quel mumaint?Eu dun ün pitschen tschögn: «Aintasom S-charl …» – Fingià be cun quists duos pleds savais Vus (scha Vus vais fat bain attenziun in scoula!) recitar l’intera poesia:Aintasom S-charl (ingio sun ...
Il God da Tamangur (a dretta) es üna bella bunura d’october illa sumbriva, intant cha la spuonda vidvart sta i’l sulai. Chenüna vart da la val es dimena la «spuonda vers daman»? (fotografia: David Truttmann).
