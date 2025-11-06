Kaum jemand zwischen 40 und 50 Jahren, der oder die im Engadin aufge­wachsen ist, kennt das Terratrembel nicht. Der Anlass, welcher von der Giuventüna da Puntraschigna – dem Jugend- und Junggesellenverein von Pontresina – ins Leben gerufen wurde, findet dieses Jahr bereits zum 24. Mal statt. Die Idee dahinter war und ist noch immer die gleiche: Leben und Bewegung ins Dorf bringen und den jungen Menschen im Tal einmal im Jahr eine Party bescheren, an der sie sich zu diversen Acts aus dem In- und Ausland die Füsse wund tanzen können. Und auch die Organisatoren sind die gleichen, noch immer sind es junge Einheimische, die den Anlass organisieren und durchführen.





Zeitgemässes Line-Up

In den früheren Jahren von Terratrembel setzte man vor allem auf bekannte Bands aus dem Pop- und Mainstream-Genre. Dabei machten Künstlerinnen und Künstler aus allen Landesteilen wie auch aus dem Ausland Halt im Engadin. Aber auch einheimische, lokale Acts gehörten schon immer zum festen Bestandteil des Line-Ups, dies ist auch in diesem Jahr so. Mit Mattiu steht ein Künstler aus der Surselva auf der Bühne. Der Singer-Songwriter singt seine Lieder auf Romanisch und ist kein Unbekannter mehr in der Schweizer Musikszene. Und auch das Engadin kennt er mittlerweile ganz gut, er ist nicht zum ersten Mal zu Gast hier.





Nebst Mattiu wird auch Seulfa im Rondo auftreten. Der junge Zürcher Popkünstler gilt als eine der aufstre­bendsten Stimmen in der Schweizer Musikszene. Nach diesen beiden Acts gehört die Bühne den DJs, denn im Vergleich zu vorangegangenen Jahren setzt man beim Terratrembel nicht mehr auf mehrere Bands, die in grösseren Formationen aufgetreten und viele Instrumente mitbrachten. Mit DJs kann einerseits die «Materialschlacht» beim Auf- und Abbau reduziert werden, andererseits treffen sie mit ihrer Performance eher den Nerv der Zeit. Die jungen Menschen wollen Party-Beats, und diese liefern die DJs zur Genüge.





Ein grosser Headliner

D.Mave ist ein junger DJ von der Lenzerheide, der es versteht, Après-Ski-Hütten zum Beben zu bringen. Und der einheimische DJ Giannex, welcher mittlerweile in diversen Clubs in der ganzen Schweiz auflegt, weiss, was die Engadiner Jugend braucht, um warm zu werden und richtig abzurocken. Für den absoluten Höhepunkt wird der deutsche DJ und Produzent Bennett sorgen. Mit seinem Song «Vois sur ton chemin (Techno Mix)» landete er 2023 einen globalen Hit und stand sogar zwei Wochen lang an der Spitze der deutschen Singlecharts. Mittlerweile verzeichnen seine Tracks über 800 Millionen Streams und er tritt auf verschiedenen Bühnen in Europa, Australien und anderen Teilen der Welt auf.





Das 24. Terratrembel im Rondo in Pontresina startet mit der Türöffnung um 20.00 Uhr, Zutritt haben alle ab 16 Jahren.



