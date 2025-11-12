Far üna gita e lura pernottar in chamonna – quai ha la taimpra dad aventüra, da romantica o l’impromischiun da quietezza dalöntsch davent da la civilisaziun. Mo che capita scha differentas persunas chi nu’s cugnuoschan sun dandettamaing serradas aint in üna chamonna, sainza savair cura e scha insomma ch’ellas rivan darcheu da tilla bandunar? Precis in quista situaziun as rechattan las protagonistas ed ils protagonists dal toc da teater «Sü Ü».
Üna grond’ouvra d’art
Pella rapreschantaziun da quist on ha bandunà la Gruppa da teater Scuol sia zona da confort. Impè dad imprender text per üna rolla dad ün toc da teater existent, haja gnü nom: No sviluppain svessa ün toc teater. Sustegn han survgni las acturas ed ils acturs laics dad Annina Sedlacek. La Sentinra ha absolt la scoula da teater Accademia Dimitri a Verscio i’l Tessin e lavura sco redschissura ed actura professiunala. «Dürant mia scolaziun vaina adüna sviluppà svess nos tocs, eu deriv dimena da quel muond», quinta Annina Sedlacek.
Dad elavurar ün toc da teater nouv ha avantags. Uschea as chatta per minchüna e minchün üna rolla adattada. «I’s po viver oura alch chi nun es dat avant, uschea daja eir daplü spazi per spontanità ed improvisaziun, quai chi’d es plü dastrusch a la vita da minchadi», declera la redschissura. Quista fuorma da teater detta implü la pussibiltà a las acturas ed als actuors da giovar üna jada üna figüra chi’s tscherna svessa. «Üna creaziun collectiva significha eir cha la creatività da minchüna e minchün vain promovüda e cun quai daja üna grond’ouvra d’art», disch la redschissura.
Co tgnair oura cumünanza?
Da s-chaffir ün toc da teater svessa es eir üna sfida. La sfida pella redschissura es da propuoner bunas tematicas per improvisaziuns. La sfida pellas acturas e’ls acturs es da’s laschar aint sün alch incuntschaint e da’s fidar cha quai grataja. Al cumanzamaint es qua be ün’idea ed intuorn quella naschan figüras, scenas e l’ultim ün’istorgia cun üna dramaturgia e forsa eir cun ün messagi.
Anna Mathis es suprastanta da la Gruppa da teater Scuol. Ella disch: «Id es üna sfida da fabrichar sü ün toc in passins, da nu savair al cumanzamaint che chi’ns spetta». I nun haja dat quista jada ün script per as tgnair landervia ed il fil cotschen saja larg. Ma las prouvas sun tenor l’actura adüna fich divertentas e tuots imprendan üna pruna. «No sco gruppa badain chi va eir oter e cha no tuots eschan buns da’ns laschar aint sün quist experimaint flot», manaja ella.
Bler spazi per situaziuns comicas
I’l toc «Sü Ü» vaja insè pella dumonda: Co as tegna oura üna cumünanza schi nu tilla s’ha tschernüda e nu tilla as po bandunar? Chi va intuorn in che maniera cun üna situaziun da crisa? Mo i va eir pel tema brisant da las catastrofas da natüra illas muntognas. Quai chi tuna pesant ha bler potenzial per situaziuns comicas. La ligerezza s-chaffischan las acturas ed ils acturs cun giovar cun limits, cun exageraziuns, clischès ed eir cun chant. Las figüras van per part in ün extrem chi para ridicul e precis quel extrem muossa las deblezzas e fermezzas umanas.
La Gruppa da teater Scuol invida a las rapreschantaziuns chi han lö als 22 da november a las 20:00, als 23 da november a las 14.00, ed als 28 e 29 da november a las 20.00 in sala cumünala a Scuol. Bigliets as poja reservar adüna la saira da las 18.00 a las 20.00 suot il nomer 079 781 93 87. O lura a la chascha avant la rapreschantaziun.
