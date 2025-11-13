Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Ingaschamaint per la cumünanza – ün trat tipic engiadinais
Bleras Engiadinaisas e blers Engiadinais sun commembers da plüssas societats e la vita in cumünanza dirigia üna gronda part dal temp liber. Urs Niederegger da La Punt e Matthias Merz da Scuol sun duos rapreschantants da quist grond ingaschamaint voluntari.
Urs Niederegger da La Punt es president dal Club da Jass Engiadina e dal Club d’amis da cigarras e whisky Engiadina (fotografia: mad).
Matthias Merz da Scuol es president dal Coro viril Engiadina Bassa e vicedirigent da la Gruppa da corns da chatscha da Scuol (ourasom a dretta cul corn da chatscha) (fotografia: mad)
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben