Es ist schon Tradition, dass sich die Seniorinnen und Senioren von Pontresina im Dezember im Hotel Walther zur feierlichen Weihnachtsfeier treffen können. 138 Teilnehmende haben sich darauf gefreut und den Anlass rundum genossen. Sich im dekorativen Rahmen des Hotels bei Apéro und einem feinen Mittagessen treffen zu können, wird allseits sehr geschätzt. Umrahmt wurde die Feier von stimmlicher Musik, verschiedenen Ansprachen, einer Weihnachtsgeschichte und vor allem der Ehrung der Jubilare 80, 85 und 90plus.
Dass eine solch grosse Weihnachtsfeier möglich ist, verdankt die Seniorenkommission Pontresina den grosszügigen Zuschüssen der Politischen Gemeinde Pontresina, beider Landeskirchen und vieler privater Sponsoren. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle. Mit diesem Budget sind auch weitere Events einmal pro Monat möglich. Ausserdem wird ein monatliches Mittagessen in Zusammenarbeit den Restaurants und Hotels von Pontresina organisiert. So haben die Seniorinnen und Senioren von Pontresina regelmässig Gelegenheit, Vorträge, Ausflüge und gemeinsame Mittagessen zu geniessen und freuen sich jetzt schon auf das Jahresprogramm 2026.
Autor: Eingesandt
Foto: Alfred Lochau
