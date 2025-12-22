Es ist schon Tradition, dass sich die Seniorinnen und Senioren von Pontresina im Dezember im Hotel Walther zur feierlichen Weihnachtsfeier treffen können. 138 Teilnehmende haben sich darauf gefreut und den Anlass rundum genossen. Sich im dekorativen Rahmen des Hotels bei Apéro und einem feinen Mittagessen treffen zu können, wird allseits sehr geschätzt. Umrahmt wurde die Feier von stimmlicher Musik, verschiedenen Ansprachen, einer Weihnachtsgeschichte und vor allem der Ehrung der Jubilare 80, 85 und 90plus.



Dass eine solch grosse Weihnachtsfeier möglich ist, verdankt die Seniorenkommission Pontresina den grosszügi­gen Zuschüssen der Politischen Gemein­de Pontresina, beider Landeskirchen und vieler privater Sponsoren. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle. Mit diesem Budget sind auch weitere Events einmal pro Monat möglich. Au­sserdem wird ein monatliches Mittagessen in Zusammenarbeit den Restau­rants und Hotels von Pontresina organisiert. So haben die Seniorinnen und Senioren von Pontresina regelmässig Gelegenheit, Vorträge, Ausflüge und gemeinsame Mittagessen zu geniessen und freuen sich jetzt schon auf das Jahresprogramm 2026.



Autor: Eingesandt

Foto: Alfred Lochau



