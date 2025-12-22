«Sopchas, no dovrain amo daplü sopchas...» Il team d’organisaziun dal concert da Nadal i’l hotel Scuol Palace es gnü surprais dal grond interess pel arrandschamaint in sonda saira. Il vestibül cul grond bös-chin da Nadal decorà s’ha impli fin süll’ultima plazza. Dafatta canapès sun gnüts spostats da las aspettaturas e’ls aspettatuors per avair ün lö per sezzer. Cha Operetta Ardez es ün garant per bun trategnimaint sa la populaziun indigena il plü tard daspö las rapreschantaziuns suot tschêl avert da l’operetta populara «Hänsel e Grettina» ad Ardez la stà 2024. Il concert da Nadal es la prüma cooperaziun dad Operetta Ardez cun Scuol Palace.
«Nus preschantain la stà chi vain ün’opera in quista sala da concert», ha quintà l’iniziant da la Operetta Ardez, Chasper-CurÒ Mani, avant il concert da Nadal. I’s tratta da l‘opera «The Bear» da William Walton cun ün orchester da salon e trais chantaduors. L’ambiaint istoric aint il hotel Scuol Palace es la culissa perfetta per quist toc chi’d es situà in ün Grand Hotel. In connex culla producziun chi vain preschantada l’ultima fin d’eivna dal lügl 2026 es nada spontanamaing l’idea da far il concert da Nadal «Dreaming of a White Christmas».
L’Oratori da Nadal in desch minuts
Ün quartet cun Sara-Bigna Janett (sopran), Gianna Lunardi (mezzo), Christof Breitenmoser (tenor), Chasper-CurÒ Mani (bariton) cun sustegn da la pianista Rebecca Ineichen han pisserà in sonda saira pella musica suot il grond lampadari dal vestibül. Cumanzà ha il concert cul Oratori da Nadal «Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage» da Johann Sebastian Bach. Normalmaing düra quel bundant trais uras, l’ensemble dad Operetta Ardez til ha preschantà in be desch minuts - inclus la staila da Betlehmem, ils pasters ed ils trais rais. Eir il Messias da Georg Friedrich Händel ha dürà be bundant trais minuts impè da duos uras e mez - ed ha inchantà grazcha al chant ed a la musica professiunala e paschiunada.
Las pitschnas chosas han valur
Illa prüma part dal concert esa i per l’istorgia da Nadal, pella glüm cha la naschentscha da Gesu ha portà sül muond. La seguonda part dal concert es statta dedichada a la chanzun populara, da «Die Christrosen» da Robert Stolz fin ad üna chanzun svedaisa chantada per sursilvan. L’on passà ha Operetta Ardez registrà per Radiotelevisiun Rumantscha differentas chanzuns rumantschas. Üna part da quellas ha l’ensemble chantà eir in sonda saira, per exaimpel «Dorma, dorma» dal cumponist indigen CurÒ Mani - chi d’eira eir preschaint in sala - o lura üna chanzun da Braida Janett. Seis messagi: I sun las pitschnas chosas chi han valur illa vita, «ün tschêl plain stailas, ün bütsch sül nas, üna bell’ögliada».
Cun swing e rock da Nadal
La terza part dal concert vess fat cuvaida da star sü e far la trais-cha. Christof Breitenmoser e Chasper-CurÒ Mani han fat part dal quartet da chantaduors pella big band illa Swiss Army Band. «Schweizer Kampfsänger», ha nomnà il tenor quella funcziun dürant il servezzan militar. Christof Breitenmoser chanta eir illa big band da Pepe Lienhard. Ed uschea ha fini il concert cun swing e classikers da chanzuns da Nadal americanas, tanter oter cun Let it snow, Rocking around the Christmas Tree, e natüralmaing Dreaming of a White Christmas.
Eir scha la naiv nun es crodada in sonda saira, schi ha pisserà l’ensemble dad Operetta Ardez cun umur e vuschs da bellezza per atmosfera da Nadal illa sala opulenta dal Scuol Palace. L’applaus frenetic es stat il regal dal public inchantà.
