Der Schweizer Tourismus-Verband kritisiert die 20-prozentige Kürzung bei Schweiz Tourismus als ungerechtfertigt und fordert finanzpolitische Anpassungen, um den Tourismussektor weiterhin zu unterstützen.
23.12.2025Medienmitteilung 2 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Das Parlament hat in der Wintersession finanzpolitische Entscheide gefällt. Der Schweizer Tourismus-Verband wehr sich gegen die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Kürzungen im Tourismussektor.Der Schweizer Tourismus-Verband (STV) anerkennt die ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben