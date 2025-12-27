Gemäss einer Mitteilung stehen entlang der Parcours Informationstafeln mit Fotos, kurzen Erklärungstexten sowie per QR-Code abrufbare Videos zur Verfügung, welche technische Grundlagen und Übungen bereithalten. Die einzelnen Posten können individuell ausgewählt und im eigenen Tempo absolviert werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Langläuferinnen und Langläufer mit ersten Vorkenntnissen, eignet sich aber auch für Einsteiger. Bei weiteren Fragen oder für ergän­zenden Unterricht verweisen die Verantwortlichen auf die Tourismusbüros und Sportgeschäfte in den beteiligten Ortschaften.

Mitteilung Bregaglia Engadin Turismo



