Ils 8 da marz 2026 esa uschè inavant. Lura decida il suveran svizzer davart l’iniziativa da redüer las taxas per la SRG SSR. Be plü 200 francs l’on invezza dad hoz 335 francs respectivamaing 300 francs fin l’on 2029 dessan persunas privatas ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.