Ils 8 da marz 2026 esa uschè inavant. Lura decida il suveran svizzer davart l’iniziativa da redüer las taxas per la SRG SSR. Be plü 200 francs l’on invezza dad hoz 335 francs respectivamaing 300 francs fin l’on 2029 dessan persunas privatas ...
«Ils Rumantschs e las valladas italofonas nu patischan da l’iniziativa. La promoziun da la lingua es francada illa constituziun», disch Roman Hug, cusglier naziunal grischun da la PPS (fotografia: Chasa federala).
