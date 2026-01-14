Grundlagenforschung zum Kohlenstoffkreislauf ist angesichts des Klimawandels von zentraler Bedeutung. «Nur wenn wir verstehen, wie die natürlichen Prozesse ablaufen, können wir beurteilen, ob eine Klimaschutzstrategie sinnvoll ist. Woher der ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login