Der Inn dient Forschenden als Modellfluss

Der Inn transportiert besonders alten Kohlenstoff aus den Alpen. In seiner Doktorarbeit hat sich Timo Rhyner der Frage gewidmet, wie viel CO2 aus dem Erdinnern und durch Mineralquellen in unsere natürlichen Flusssysteme gerät. Seine Studie trägt dazu bei, Strategien zum Klimawandel zu entwickeln.