Engadiner Post: Herr Schlechtriem, welche Fragen werden Ihnen bei Vorträgen am häufigsten gestellt? Stefan Schlechtriem: Eine der ersten Fragen ist immer: Wie schnell und mit welchem Schub fliegt eine Rakete ins Weltall? Und dann kommen die ...
In Samedan erklärte Stefan Schlechtriem, wie Raketenantriebe den Weg für Satelliten, Forschung und moderne Navigation ebnen. Foto: Mayk Wendt
Stefan Schlechtriem neben einem Modell der Trägerrakete Ariane 6 im Kontrollzentrum des europäischen Weltraumbahnhofs in Kourou. Foto: z. Vfg
