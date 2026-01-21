Dank der engen und wertvollen Zusammenarbeit mit miaEngiadina, dem Informatik Ausbildungszentrum Engadin, der Graubündner Kantonalbank, Engadin Bus und der Rhätischen Bahn konnten abwechslungsreiche und praxisnahe Workshops angeboten werden. Themen wie Smartphone-Nutzung, Fahrpläne lesen und Billette lösen, digitale Sicherheit oder nützliche Apps für den Alltag stiessen auf grosses Interesse. Viele Teilnehmende kamen mit konkreten Fragen – und gingen mit neuem Wissen, mehr Sicherheit und einem guten Gefühl nach Hause.





Der Lernloft verfolgt ein klares Ziel: Alle sollen mitgenommen werden. Menschen sollen befähigt werden, digitale Werkzeuge selbstständig, sicher und mit Freude zu nutzen – unab­hängig von Vorkenntnissen oder Lerntempo. Lernen darf dabei unkompli­ziert sein, in entspannter Atmosphäre stattfinden und Raum für Fragen lassen. Besonders geschätzt wurden auch die Workshops zu Resilienz und Achtsamkeit. Sie machten deutlich, dass Lernen nicht nur technisch ist, sondern auch persönlich stärken kann.





Am 19. Februar geht es weiter: Der Lernloft Engadin lädt alle Interessierten herzlich ein, vorbeizukommen, Neues auszuprobieren und im eigenen Tempo dazuzulernen. Alle Workshops sind kostenlos. Den Auftakt am 19. Februar macht ein Digi-Treff, bei dem individuelle Fragen rund um Handy, Tablet oder Computer Platz haben. Am 5. März folgt der Workshop «TWINT & online bezahlen» in Zusammenarbeit mit der Graubündner Kantonalbank. Die neuen Termine und das aktuelle Workshop-Programm sind ab sofort online verfügbar. Ob neugierig, unsicher oder bereits erfahren – im Lernloft sind alle willkommen.



Termine und Programm unter: www.lernloft.ch/engadin



