Claudio Mathieu wird überlegen Schweizermeister

An der Eisstock Schweizermeisterschaft in Scuol wird Claudio Mathieu (ES Sur En) überlegen Schweizermeister im Zielwettbewerb. Er lag bereits nach der Qualifikation mit grossem Vorsprung in Führung. Der ES Sur En gewinnt auch im Mannschaft-Zielwettbewerb der Herren und Damen die Bronzemedaille.