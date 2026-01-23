Claudio Mathieu wird überlegen Schweizermeister
An der Eisstock Schweizermeisterschaft in Scuol wird Claudio Mathieu (ES Sur En) überlegen Schweizermeister im Zielwettbewerb. Er lag bereits nach der Qualifikation mit grossem Vorsprung in Führung. Der ES Sur En gewinnt auch im Mannschaft-Zielwettbewerb der Herren und Damen die Bronzemedaille.
Claudio Mathieu (dritter von links) wird überlegen Schweizermeister 2026 im Eisstocksport. Auch die Herren- und Damen-Mannschaften aus Sur En gewinnen Bronze im Zielwettbewerb. (Foto: Nicolo Bass).
