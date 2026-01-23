Bei den Männern hat die Schweiz im Bob die maximal mögliche Anzahl an Quotenplätzen erreicht. Insgesamt gehen somit drei Zweier- und drei Viererteams an den Start. Der Pilot Cédric Follador aus Bever ist ebenso selektioniert wie Vinzenz Buff, der im Skeleton seine erste Olympia-Erfahrung machen wird. Der St. Moritzer Livio Matossi der vor Wochenfrist in Altenberg als Anschieber bei Follador im Vierebob zum Einsatz kam, wurde ebenfalls als Ersatzathlet selektioniert.

Autor: Andrea Gutgsell

Foto: Bobteam Follador