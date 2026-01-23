Beim Heimweltcup in Veysonnaz konnten die Schweizer Skicross-Athletinnen und -Athleten, darunter Talina Gantenbein, als Team nicht überzeugen. Einzig Tobias Baur fuhr aufs Podest.
23.01.2026 1 min
Wie immer bei einem Heimweltcup sind die Erwartungen an die lokalen Athletinnen und Athleten gross, so auch gestern beim Weltcup in Veysonnaz (VS). Die gebürtige Scuolerin Talina Gantenbein schied bereits in den Viertelfinals aus, auch wenn es ...
