Id es stat ün mumaint istoric pel muond rumantsch e la Lia Rumantscha: Pella prüma jada in l’intera istorgia es la Lia gnüda manada d’ün co-presidi e lura eir amo da duos duonnas. Davo ils presidis da Vincent Augustin, dal 2004 fin 2012, ...
Urezza Famos (a schnestra) e Gianna Luzio, las duos co-presidentas da la Lia Rumantscha in occasiun d’ün inscunter cun parlamentaris e collavuraturas in Chasa federala a Berna, in december 2024. fotografia: LR/Monika Flückiger
