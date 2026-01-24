Id es stat ün mumaint istoric pel muond rumantsch e la Lia Rumantscha: Pella prüma jada in l’intera istorgia es la Lia gnüda manada d’ün co-presidi e lura eir amo da duos duonnas. Davo ils presidis da Vincent Augustin, dal 2004 fin 2012, ...

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.