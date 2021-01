Marco Cortesi – il plededer engiadinais

Cur chi do ün mordraretsch, üna rapina u per exaimpel ün grand incendi illa cited da Turich, stu el der pled e fat a las medias: Marco Cortesi, oriund da Samedan. El lavura daspö bod 30 ans tal servezzan da medias da la polizia da Turich ed ho fingià do millis e millis d’intervistas.

Cha Marco Cortesi es dvanto polizist es pütschönch üna casualited. Zieva la scoula da commerzi nu vaiva’l üngün gust da lavurer in ün büro. Sia amia da quella vouta l’ho motivo da fer la scoula da polizia a Turich. Zieva och ans scu polizist ho’l lura müdo tal servezzan da medias. Invers RTR disch el: «Ün bun plededer da la polizia stu esser sto üna vouta polizist. El cugnuoscha uscheja bger meglder las situaziuns e so cu cha que es per exaimpel da stuvair ir ad üna demonstraziun e dad esser confrunto cun persunas chi büttan crappa».

Ün minchadi plain da surpraisas

Cur cha Marco Cortesi vo la bunura a lavurer, nu so el mê che chi capita düraunt il di. Mincha mumaint po que der ün mazzamaint, üna persuna chi vo amoc, ün grand accidaint o ün incendi e lura stu que ir svelt. Tals grands cas vo Cortesi adüna al lö da la tragedia. Uscheja possa’l güdicher meglder la situaziun e der sclerimaints a las medias.

Cas chi restan in memoria

In tuot quists ans ho que eir do cas chi’l sun restos specielmaing in memoria. L’an 2008 haun leders per exaimpel invulo quatter purtrets our d’ün museum. Purtrets illa valur da 410 milliuns francs. Schurnalistas e schurnalists da tuot il muond d’eiran rivos a Turich ed haun rapporto da la rapina. «Il squitsch da nu dir qualchosa sbaglio es sto grand», s’algorda Marco Cortesi. Tuoch emoziunalmaing il pü ferm l’ho l’incendi d’üna chesa, inua ch’ün pumpier es disgrazcho mortelmaing. Marco Cortesi: «Il cumandant da pumpiers m’ho ruvo da dir ün pêr pleds als pumpiers. Ma eau nu d’he chatto ils drets pleds.»

Giodair l’Engiadina

In pochas eivnas saro Marco Cortesi pensiuno. El s’allegra dad avair dapü temp per ir cul velo e per fer gitas in Engiadina. El ho fundo si’egna firma da comunicaziun cul böt da pudair der da temp in temp ün o l’oter cuors i’l sectur da la comunicaziun. A saja però greiv da glivrer, uscheja Marco Cortesi: «Da pudair esser plededer da la polizia da Turich es sto ün regal.»

RTR ho accumpagno a Marco Cortesi per fer ün purtret da la persuna e da sia lavur. Il film dals Cuntrasts vain emiss quista dumengia a las 17.25 sün SRF 1 ed es accessibel sün www.rtr.ch.

Text: rtr/fmr