Ein Mittagstisch für alle Generationen

Während der Covid-Pandemie wurden keine organisiert, nun sollen sie wieder verschiedene Generationen zusammenbringen: Die Rede ist vom Mittagstisch in Scuol. Der Verein La Paluotta organisiert vier- bis fünfmal pro Jahr solche Zusammenkünfte über Mittag für Menschen aller Altersklassen im Pfarrhaus in Scuol.

«Entstanden ist die Idee anlässlich des traditionellen Suppentages», erklärt Ursula Grimbichler, Präsidentin des Vereins La Paluotta. Früher seien einfach einige Helferinnen und Helfer zusammengekommen und haben die Anlässe organisiert. Später sei der Verein La Paluotta gegründet worden. «Wir waren bis zu 20 Helferinnen und Helfer», erzählt die Präsidentin, «heute sind noch sieben bis acht Personen tätig.» Grimbichler würde sich freuen, wenn sich weitere Freiwillige melden würden, um die wohltätigen Anlässe zu unterstützen. «Auch wir sind auch Nachwuchs angewiesen», sagt sie und hofft, dass sich so einige hilfsbereite Personen finden lassen. «Es sind keine grossen Kochkünste gefragt. Wir finden für alle Helfenden eine Aufgabe», ergänzt sie. Die Mittagstische für alle finden normalerweise im Januar, März, Mai, September und November statt. Zudem organisiert der Verein La Paluotta am letzten Sonntag in November einen Adventsnachmittag für Senioren aus Scuol. Diese werden dazu persönlich eingeladen.

Der nächste Mittagstisch findet am Freitag, 12. November von 12.00 bis 14.00 Uhr im reformierten Pfarrhaus in Scuol statt. Anmelden kann man sich bis Mittwoch vor dem Anlass, ein Zertifikat ist unerlässlich. Weitere Anlässe sind am 13. Januar und am 18. März 2022 geplant. «Vor der Pandemie nahmen regelmässig zwischen 30 und 40 Personen jeder Altersgruppe teil», erzählt Ursula Grimbichler. Sie würde sich freuen, wenn auch jetzt – wo solche Generationen-Treffen wieder möglich sind – ähnlich viele Personen dabei sein würden. «Wichtig ist uns, dass sich die Leute alles Altersklassen wieder begegnen und sich während dem Mittagessen unterhalten können», sagt die Präsidentin des Vereins La Paluotta.

Text: Nicolo Bass

Anmeldungen für den Mittagstisch vom 12. November bis Mittwoch, 10. November unter 078 842 61 79.