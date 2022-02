Vais vus eir fingià remarchà cha la quarta lingua naziunala nu d’eira rapreschantada in üna comunicaziun ufficiala? Per cumbatter quist problem ha la Pro Svizra Rumantscha lantschà principi da l’on passà il proget cul nom «reclamaziun.ch». Ün bilantsch davo ün on.