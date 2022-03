Es ist wieder Zeit für Sommerzeit

Sonntagnacht werden die Uhren wieder um eine Stunde auf Sommerzeit umgestellt. Um 02.00 Uhr werden die Uhren, die sich nicht automatisch neu einstellen, um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit endet am 30. Oktober.

Eigentlich ist es ja nicht mehr der Rede wert. Immer am letzten März- respektive am letzten Oktoberwochenende gilt es, die Uhren um jeweils eine Stunde passend zur Sommerzeit vor- oder eben zur Winterzeit zurückzustellen. Was einfach ...