Der Startschuss für das neue Lehrlingshaus

Am Dienstag fand der Spatenstich für das Umbauprojekt des Lehrlingshauses Samedan statt. Über mehrere Jahre und Etappen werden die Unterkünfte auf Vordermann gebracht.

Seit 1968 bietet das Lehrlingshaus Engiadina in Samedan betreute Wohngelegenheiten für rund 70 Jugendliche in Berufsausbildung an, doch viele Teile der Einrichtung wurden seit den Anfängen nicht mehr renoviert. Aktuell verfügt das ...