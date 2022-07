«Ün’imsüra effectiva per mantgnair il rumauntsch»

Per mantgnair il rumauntsch, haun ils Samedrins fat i’ls ans 1990 ün cumpromiss – e dal 1996 es gnida introdütta la prüma scoula bilingua da tuot il Grischun. Quist an festagia la vschinauncha il giubileum da 25 ans scoula bilingua. Per Vincenzo Todisco üna lavur da pionier cun grand effet.