Tarasp es l’unic cumün catolic cun la baselgia da la Soncha Trinità in Engiadina. La Corporaziun catolica Tarasp-Zernez es intenziunada da mantgnair las duos processiuns tradiziunalas, nempe quella dal Sonch sang (Fronleichnam) als 19 da gün e la festa da Nossaduonna d’avuost (Maria Himmeslfahrt).

La festa da Nossaduonna d’avuost (Maria Himmeslfahrt), ha lö in dumengia, ils 14 avuost, a las 09.30, illa baselgia da Tarasp. Insembel cul pader da Müstair, Matthias Rey, festagia la Corporaziun catolica Tarasp-Zernez la festa da Nossaduonna a Tarasp. Per imbellir la messa suna l’organist Mario Inglese üna messa gregoriana «Messa IX In Festis Beatae Maria Virginis» cun cooperaziun da duos chantadurs. La messa cumainza cul preludi a l’orgel; Kyrie, Gloria, Credo, Offertori, Sanctus ed Agnus Dei. Davo il Benedicamus Domino segua la chanzun «Salve Regina».

Subit davo la messa ha lö la processiun accumpagnada da la società da musica Tarasp sü vers Sparsels ed inavo in baselgia. In seguit sun tuots invidats ad ün aperitiv sport dad üna persuna privata. (pl)