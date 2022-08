Viel Spiel und Spass, noch mehr Speis und Trank

Nach zwei Jahren Unterbruch lud der Handels- und Gewerbeverein St. Moritz am Samstag wieder zum traditionellen Sommerdorffest auf dem Dach des Parkhauses Quadrellas ein.

«St. Moritz feierte und Celerina bediente», könnte man etwas salopp zum samstäglichen Sommerdorffest des Handels- und Gewerbevereins St. Moritz auch titeln. Die Fussballer aus Celerina waren auf dem Dach des Parkhauses Quadrellas nämlich gleich doppelt im Einsatz. Neben Barbetrieb und Getränkeverkauf sorgte der FC mit seinem Fussball-Dart für viel Spass bei den kleineren Festbesuchern.

Aber natürlich legten sich auch viele St. Moritzer für ein gelungenes Fest mächtig ins Zeug. So zum Beispiel die Jungs vom EHC, die schenkten an ihrem Stand mit viel guter Laune kalte, meist alkoholische, Getränke aus. Und die Mannen von der Feuerwehr kochten in riesigen Kupferkesseln ein feines Safran-Risotto. Weg wie warme Weggli gingen auch die Bratwürste und Zigeuner-Spiesse beim Heuberger-Grill. Zum Dessert gab es Süssigkeiten aus dem Hause Hauser, die zu Gunsten der Kinderbetreuung Oberengadin verkauft wurden.

Kaum Zeit zum Futtern hatten die vielen Kids. Neben dem Fussball-Dart wartete das Karussell, auf einer Schaukel konnten sie für den Winter schon Slalomschwünge üben und die mutigsten wagten auf einem Mountainbike ein halsbrecherisches Wheelie.

Derweil zauberte «Silberlocke» Silvio Hunger mit seinen Schlagern und Evergreens vor allem den anwesenden reiferen Damen ein Lächeln ins Gesicht.

Text und Fotos: Daniel Zaugg