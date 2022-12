Den Tönen der Natur hinterher

Über die Seen von Silvaplana und Sils weht häufig ein starker Wind. Sie sind ein Paradies für Wassersportler, allerdings Drachen lässt kaum jemand an ihnen aufsteigen. Eine Gruppe von Künstlern möchte dies ändern und gleichzeitig etwas musizieren.

Am Ufer des Silsersees ist an diesem kalten Mittwochnachmittag nicht viel los. Gelegentlich sieht man einen Langläufer oder eine Hundebesitzerin, die den wolkenlosen Tag geniessen. In der Ferne sieht man allerdings etwas, das man im Winter ...