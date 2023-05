Nepal und die «med solutions foundation St. Moritz»

Im Oktober 2022 weilte der nepalesische Chirurg Dr. Prakash Gyawali für ein Training in der Klinik Gut in St. Moritz. EP/PL-Korrespondent Giancarlo Cattaneo blickte während seiner Reise nach Nepal dem Chirurgen bei seiner Arbeit in Kathmandu über die Schulter und berichtet über seine Erlebnisse.