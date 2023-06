Premi per Petra Schlatter

Petra Schlatter da Scuol es gnüda undrada d'incuort cul prüm premi d'arcugnuoschentscha da la Fundaziun Giovannina Bazzi-Mengiardi. Schlatter survain il premi dottà cun 3000 francs per seis ingaschamaint per la giuventüna.

La Fundaziun Giovannina Bazzi-Mengiardi sustegna daspö il 1985 progets culturals e socials in Engiadina Bassa ed implü la giuventüna regiunala. I’l sen da duonna Giovannina ha la fundaziun fin hoz dat sustegns da passa duos milliuns francs.

Per la prüma vouta ha il cussagl da fundaziun publichà ün premi d’arcu gnuoschentscha per persunas chi s’han ingaschadas dürant ün temp plü lung per ün temp liber san da la giuventüna d’Engiadina Bassa. La tscherna es crodada sün duonna Petra Schlatter da Scuol. Ella ha 57 ons.

Sco cha’l president da la fundaziun, Not Carl, ha manzunà in sia laudatio, s’haja duonna Petra s’ingaschada passa 20 ons per la giuventüna i’l ravuogl dal club da hockey Engiadina, saja que sco actuara, chaschiera e sco commembra da la suprastanza. La suprastanza dal club da hockey Engiadina haja manzunà in sia charta da spordscher a passa 100 uffants da la regiun pussibiltats da trenamaint, quai chi nu füss stat pussibel sainza l’ingaschamaint da duonna Petra dürant ils ultims passa 20 ons. Quai haja persvas il cussagl da fundaziun, tantplü cha duonna Petra nun haja agens uffants.

Il premi importa 3000 francs ed es gnü surdat in occasiun da la radunanza generala dal cdh Engiadina. Cul premi spera il cussagl da fundaziun dad animar eir ad otras persunas da s’ingaschar per ün temp liber san da la giuventüna da la regiun. Al cussagl da fundaziun fan part: Tina Vital Janett, Mario Denoth, Linard Martinelli e Not Carl sco president. (protr.)