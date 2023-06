Il rumauntsch survain dapü pais al Lyceum Alpinum Zuoz

D'incuort s’haun chattos 50 scolaras e scolars dal Lyceum Alpinum Zuoz per üna prelecziun da l’autura Valentina Parolini. Daspö quist an da scoula metta la scoula media dapü pais sül rumauntsch e spordscha dapü lecziuns, la matura bilingua grischuna ed eir cuors da rumauntsch per la magistraglia.