In 30 Jahren 120 Lernende ausgebildet

Seit 30 Jahren bildet das Informatik Ausbildungszentrum Engadin Lernende aus. Dies in enger Zusammenarbeit mit regionalen Partnerbetrieben. Dieses Verbundmodell soll auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg sein.

Die VR-Brille auf dem Kopf, zwei Steuerungselemente in der Hand, bewegt sich ein Besucher in der virtuellen Umgebung eines Schulungsraumes des Informatik Ausbildungszentrums Engadin (IAE) in Samedan. Über verschiedene Menüpunkte kann er ...