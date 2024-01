Die Trophäe des European Textile & Craft Award beinhaltet ein Stück Originalstoff der Arc de Triomphe-Verhüllung aus Paris. Bis auf wenige erhalten gebliebene Stoffmuster wurde die gesamte Textilfläche recycelt. Verhüllungskünstler Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) haben seit 1961 hartnäckig an ihrem Traum gearbeitet, den Triumphbogen zu verhüllen. Und sie haben es – nach ihrem Tod – geschafft. Am 18. September 2020 war die feierliche Eröffnung. Christo hat bis kurz vor seinem Tod im Mai 2020 an dem Projekt gearbeitet.Für die komplette Verhüllung des Triumphbogens wurden insgesamt 25.000 Quadratmeter wiederverwertbares, blau-silbernes Polypropylen-Gewebe und 3.000 Meter rotes Seil verwendet.Die Europäische Textilakademie, eine unabhängige und internationale Plattform für fachübergreifenden Wissenstransfer im Textilgewerbe, richtet den European Textile & Craft Award aus. Es sollen besondere Leistungen aus zeitgenössischem und traditionellem Handwerk sowie Kunstberufen und deren Verbindung zur Welt des Design gewürdigt werden. (pd)Grillschürze Maurus, hergestellt in der Tessanda in Sta. Maria