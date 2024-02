Engadiner Erfolge an Biathlon-Wettkämpfen in Valsot

Die Biathlonanlage in Sclamischot ermöglicht nun auch die Durchführung von Wettkämpfen auf nationaler Ebene. So wurde am vergangenen Wochenende ein Swiss Biathlon Cup für die Kategorien Kids, Challenger und Elite in Sclamischot durchgeführt.