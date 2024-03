Masterround-Spiele in Scuol

An diesem Wochenende stehen für den Eishockey-Nachwuchs wichtige Spiele in den Altersklassen U-20, U-17 und U-15 auf dem Programm. Absolviert werden Masterround-Partien, welche zum Aufstiegsprozedere für die Topklasse (U-17 und U-15) oder zur Qualifikation in der Finalrunde Schweiz (U-20) gehören.