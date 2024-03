Lina Bundi gewinnt U-16-Gesamtwertung

Am vergangenen Wochenende traf sich der Langlaufnachwuchs für die letzten Wettkämpfe der Saison in Realp. Auf dem Programm standen ein XCX Cross, was einem Langlaufrennen mit spielerischen Elementen und Hindernissen entspricht, sowie ein Massenstart-Rennen in der freien Technik.