Mit einem sogenannten «Kanonenstart» um 8.30 Uhr startete je ein «Flight» mit vier Spielern auf allen 18 Löchern in die Runde. «Ja, wir wollten etwas mehr Pfiff in so eine Sammelaktion hineinbringen und auch ganz junge Engadiner für eine gute ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden