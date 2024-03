Alessia Laager holt zwei SM-Titel

Am vergangenen Wochenende wurde in Ulrichen bei der Biathlon-Schweizermeisterschaft um die Medaillen gekämpft. Beim Final des Swiss Biathlon Cups wurden insgesamt drei Wettkämpfe ausgetragen. Alessia Laager aus Samedan gewann in ihrer Kategorie den Sprint und das Massenstartrennen.