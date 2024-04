Geturnt wurde in sieben Kategorien von K1 bis K7. Besonders erfreulich ist, dass dieses Jahr nebst den zahlreichen, talentierten einheimischen Turnerin­nen auch acht einheimische Turner mit am Start waren. Das Engadin war mit den Vereinen TZ Engiadina, DTV Getu Silvaplana, Gimmattas-Gimmats Sent-Scuol und GIDU Ftan vertreten. Die 85 Engadiner Athleten durften sich über insgesamt 13 Auszeichnun­gen und zwei Podestplätze freuen. Nando Brunies von GIDU Ftan erturnte sich in der Kategorie K3 die Bronzemedaille und Johann Frieser ebenfalls von GIDU Ftan stand in der Kategorie K1 im dritten Rang auf dem Podest. Weitere Auszeichnungen erhalten haben folgende Engadiner Turnerinnen: Ella Grace Solc, Fiona Gianina Gredig, Lara-Sophie Ackermann, Emilia Cantieni in der Kategorie K1; Natalia Schudel, Livia Urech, Sanna Hälg, Luise Krischker, Fabia Flury, Norina Zeller in der Kategorie K2; Ânia Almeida Rocha in der Kategorie K3, Elena Pelazzi in der Kategorie K4 und Anna Carpanetti in der Kategorie K6. Der Anlass fand in der Turnhalle des Lyceum Alpinum Zuoz statt und wurde vom TZ Engiadina organisiert.





Das OK darf dank dem begeisterten Einsatz aller Turnenden, der Mithilfe von Eltern und Vereinsverantwortlichen sowie der Unterstützung von Sponsoren auf einen gelungenen und glücklicherweise unfallfreien Gerätewettkampf zurückblicken.