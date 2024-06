Zukunft vorstellen und sehen, wie gross die Welt ist

Am Samstag ging in La Punt Chamues-ch die dreitägige Konferenz zu Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung our 2040 zu Ende. Zum Abschluss der Konferenz präsentierten zwölf Arbeitsgruppen ihre unter dem Titel «Zukunft vorstellen» vor Ort ortsspezifisch erarbeiteten Zukunftsgeschichten.