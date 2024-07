Die Hauptstrasse wird zum Jahrmarkt

Am 21. Juli fand in Scuol die Festa da Stradun statt mit vielen Ständen und Snack-Bars, Unterhaltungsangeboten und Musik entlang der Hauptstrasse. Es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt und ein fixer Punkt in der Agenda der Unterengadinerinnen und Unterengadiner.