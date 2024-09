Üna porta i’l muond dals cudeschs pels plü pitschens

In venderdi cumainzan a Zernez illa Biblioteca publica darcheu ils arrandschamaints per uffants «Buchstart». Quels as drizzan ad uffants da las annadas 2020 fin 2024 e lur genituors o paraints. Il böt: gnir a cugnuoscher uschè bod pussibel il muond da vers, chanzuns ed istorgias.