Der 19-Jährige war im Gebiet «I Goz» mit Sicherungsarbeiten an einer Felswand beschäftigt. Gegen 09.30 Uhr fiel er aus noch nicht geklärten Gründen über einen kleinen Felsvorsprung in die Tiefe und blieb am Fusse eines Baums liegen. Dabei zog er sich einige Frakturen zu. Die Rega barg mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter (RSH) den Mann mit der Winde und überflog ihn ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände dieses Sturzes ab. (kapo)